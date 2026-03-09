Volkan Demirel: 'Başta kalecim olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Corendon Alanyaspor maçı beraberliğinin ardından, "Başta kalecim olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum. Mücadeleleri beni çok mutlu etti ama oyun olarak hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerimiz var bunu da tamamlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında şunu söyleyebilirim. Puan için mutluyuz. Oynadığımız oyunlarla alakalı sıkıntılarımız olduğu çok bariz. Bu sıkıntılardan bence baş maddesi fiziksel olarak bir takım içerisinde o topla çıkışlarda zaten pozisyon üretememizin yada birkaç tane kenar organizasyonu yakaladık. Ama o yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandırmadık. Aslında bugün Alanya karşısında burada hem futbol yapısı olan hem buraya çıktıkları maçlarda her defasında büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takıma karşı ilk 25 dakikayı saymazsak ki bu oyunu gördükten sonra oyunsal olarak saha içinde de oyunculara farklı formasyonları denemelerini söyledim. Beni mutlu eden de şu ki takıma ne dediysem yapmaya çalışıyor. İşte 4-4-2 karşılamaya başladık sonra 4-3-3'e döndük. ikinci yarı 4-5-1'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü baskıya girdiğimiz durumlar oldu ki 4-5-1'e geçtikten sonra biraz daha oyunu dengeleyebildik. Yakaladığımız pozisyonlarla çıkış üretebilirdik. Neticesinde detayı çok olan ama önemli bir puanın alındı maçı oynadık o yüzden ben tüm takımı tebrik ediyorum. Başta kaleci olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum mücadeleleri beni çok mutlu etti ama oyun olarak hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerimiz var bunu da tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı