Haberler

Volkan Demirel: "Başta kalecim olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum"

Volkan Demirel: 'Başta kalecim olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor ile oynanan maçın ardından takımının mücadelesinden memnun olduğunu, ancak fiziksel ve oyun olarak eksiklikler olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Corendon Alanyaspor maçı beraberliğinin ardından, "Başta kalecim olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum. Mücadeleleri beni çok mutlu etti ama oyun olarak hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerimiz var bunu da tamamlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında şunu söyleyebilirim. Puan için mutluyuz. Oynadığımız oyunlarla alakalı sıkıntılarımız olduğu çok bariz. Bu sıkıntılardan bence baş maddesi fiziksel olarak bir takım içerisinde o topla çıkışlarda zaten pozisyon üretememizin yada birkaç tane kenar organizasyonu yakaladık. Ama o yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandırmadık. Aslında bugün Alanya karşısında burada hem futbol yapısı olan hem buraya çıktıkları maçlarda her defasında büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takıma karşı ilk 25 dakikayı saymazsak ki bu oyunu gördükten sonra oyunsal olarak saha içinde de oyunculara farklı formasyonları denemelerini söyledim. Beni mutlu eden de şu ki takıma ne dediysem yapmaya çalışıyor. İşte 4-4-2 karşılamaya başladık sonra 4-3-3'e döndük. ikinci yarı 4-5-1'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü baskıya girdiğimiz durumlar oldu ki 4-5-1'e geçtikten sonra biraz daha oyunu dengeleyebildik. Yakaladığımız pozisyonlarla çıkış üretebilirdik. Neticesinde detayı çok olan ama önemli bir puanın alındı maçı oynadık o yüzden ben tüm takımı tebrik ediyorum. Başta kaleci olmak üzere bütün oyuncularını tebrik ediyorum mücadeleleri beni çok mutlu etti ama oyun olarak hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerimiz var bunu da tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a telefon! "Füze" olayı için çarpıcı öneri
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

5.1'in ardından Denizli beşik gibi! Bir kez daha sallandılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var