Volkan Demirel: "Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, RAMS Başakşehir maçının ardından ligde kalma mücadelesinde maksimum puan toplama hedefinde olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarının son bölümünde oyunu çok zora soktuk. İkinci yarı başında değişiklikler yapma gereği duyduk ama 3-0'dan sonra 1-0 geriye düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
