Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY'DAN İKİ YILDIZ

Gençlerbirliği, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir ve Berkan Kutlu için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların Galatasaray ile görüşmelere başladığı ancak şu ana dek henüz bir anlaşma olmadığı belirtildi. Galatasaray'ın her iki oyuncuya da transfer izni verdiği öğrenildi.

EMRE VE CENK DE HEDEFTE

Öte yandan Volkan Demirel'in transfer planları bununla sınırlı değil. Tecrübeli çalıştırıcı, eski kulübü Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun'u da kadrosuna katmayı hedefliyor. Görüşmelerin sürdüğü ve her iki oyuncunun durumunun ise Tedesco'nun kararına bağlı olarak netleşeceği belirtiliyor.