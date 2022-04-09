Volkan Demirel'in eşi, paylaştığı taytlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Haberler

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Volkan Demirel'in eşi, paylaştığı taytlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in paylaşımları ilgi görmeye devam ediyor. Demirel son olarak taytlı fotoğrafını paylaştı, ünlü ismin karın kasları övgü topladı.

Şu sıralar Karagümrükspor'un teknik direktörlük görevini yürüten Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan ünlüler arasında.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Demirel 2 çocuk annesi. Kusursuz fiziğiyle Instagram'da ilgi odağı olan Zeynep Sever Demirel bu defa taytı ve karın kaslarıyla dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA YORUM YAĞDI

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in pozuna, "Volkan Demirel çok şanslı", "Çok beğeniyorum ve çok seviyorum sizi" gibi yorumlar geldi.

İşte Demirel'in o pozları:

Volkan Demirel'in eşi, paylaştığı taytlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Volkan Demirel'in eşi, paylaştığı taytlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Haberler.com - Spor

Zeynep Demirel, Volkan Demirel, Spor, Haberler

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