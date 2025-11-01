Haberler

Volkan Demirel, Gençlerbirliği kariyerine kötü başladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Volkan Demirel'in yönettiği Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybetti. Yeni takımının başında ilk maçına çıkan Volkan Demirel, sahadan puansız ayrıldı.

  • Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
  • Göztepe'nin golü 45+1'de Juan'ın kafa vuruşuyla geldi.
  • Volkan Demirel, Gençlerbirliği ile ilk maçında yenildi.

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Göztepe, 1-0 kazandı.

TEK GOL JUAN'DAN

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 45+1'de Juan'ın kafa vuruşu getirdi. Deneyimli golcünün attığı bir gol de elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINDA MAĞLUP

Bu sonuçla birlikte yeni takımıyla ilk maçına çıkan Volkan Demirel, sahadan puansız ayrıldı ve takımı 8 puanda kaldı. Göztepe ise bu galibiyetin ardından 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
