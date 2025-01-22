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Volkan Demirel, Eyüpspor Maçından Umutlu

Volkan Demirel, Eyüpspor Maçından Umutlu
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Eyüpspor maçında puan alacaklarına inandıklarını söyledi. Takımın hedefinin 3 puan olduğunu belirten Demirel, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yeni oyuncularla hedeflerinin yükseleceğini ifade etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Eyüpspor maçında ihtiyaçları olan puanı alacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum Futbol Kulübü pazar günü saat 16.00'da sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, güzel ve keyifli bir maç olacağını belirterek, "Arda hoca, milli takımdan arkadaş olduğumuz bir kardeşimiz. Bizim daha çok ihtiyacımız var, inşallah ihtiyacımız olan puanı alacağız" dedi.

Bolu'daki otel yangını için başsağlığı mesajı

Bolu'daki otelde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin üzüntülerini dile getiren Demirel, "Ailelere başsağlığı diliyorum, ani ölümler insanın içini çok acıtıyor. Böyle acı olayların yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları devam ediyor

Gaziantep deplasmanından alınan 1 puanı değerlendiren Volkan Demirel, "Pozisyon üretiyoruz ama sonuçlandırmada etkili olamıyoruz. Şu an 4-5 puan daha yukarıda olabilirdik. Devre arası transferleri kolay değil. Bize sunulanlara değil, istediğimiz oyunculara yöneliyoruz. Yarın bir oyuncunun daha geleceğini düşünüyorum, toplamda 3-4 oyuncu hedefimiz var. Gelecek arkadaşlarla takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" dedi.

Jonathan Okita: "Takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım"

Takıma yeni katılan Jonathan Okita, burada olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Arkadaşlarım beni çok güzel karşıladı. Takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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