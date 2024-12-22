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Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

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Trabzonspor-Bodrumspor maçı öncesi Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Güneş, "Güneş bana 'Çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." diye konuştu. Şenol Güneş ise, "Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben hoşgeldin derim. Demagoji ile işim yok benim" yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL: ÖLENE SAYGISI OLMAYANIN CANLISINA HİÇ SAYGIM OLMAZ

Maçın ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Demirel şunları söyledi: "Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi.

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

"SEN TERBİYESİZSİN"

Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin."

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

"SÖYLEDİKLERİMİN ÖLENLERLE İLGİSİ YOK"

Şenol Güneş'ten ise yanıt gecikmedi. Basın toplantısında konuşan Güneş, Demirel'e zehir zemberek sözlerle şu yanıtı verdi: "Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ben deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiği zaman, bu şekilde kazanamazsınız. Bunun ölenlerle ilgisi yok kulüplerle ilgili bir şey söyledim. Federasyonun aldığı kararla ilgili söylüyorum.

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu

"İT DE GELSE 'HOŞ GELDİN' DERİM"

Ölüler üzerinden menfaat sağlayarak depremden duygu sömürüsü yapan insanları insan olarak görmem ben. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben 'Hoş geldin' derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demagoji ile işim yok benim."

Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

volkan sen zerre kadar saygısı olmayan birisin.zaten sıfatın da buna müsait.

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Haber YorumlarıMetin Onat:

Volkancık unutuldu ya bu aralar gündem olmam lazım dedi

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Haber YorumlarıYakup Sertkaya:

Volkan adamsın her el sıkılmaz senin pskolojini anlamaz güneş

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Haber YorumlarıErol Balık:

Volkan sen adamın dibisin seni çekemeyenler senin ..........ğını yesinler Şenol itide kendini adam yerine koyuyor ya cakaaal

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Haber YorumlarıErkan Dag:

volkan duygu sömürüsü yapmış Şenol Güneş milli değerdir sanki Şenol Güneş i deprem de ölen kişilere uzulmedi izlemini çıkarmak yakışmaz ayıp şey

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

volkan kadar terbyz dngsz kendini poh sanan birini görmedim

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Haber Yorumlarısercan cetin:

volkan sen adamsin herkesi muhattap alma değmez..

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Haber Yorumlarıtahsin Tahsin1:

Fosil oldun hala Trabzonspordan menfaat için teknik direktörlük yapıyorsun,lafa gelince gençler gençlik

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Haber YorumlarıBLACK LİON LİON:

Ayılarda küser .puhahaha....

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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Yani Şenol Güneş ölenlere uzulmedi önemli olan futboldur kalan futbolcularla maçlara çıksınlar böyle birşeyi kabul etmiyoruz ölen öldü kalan sağlar bizimdir ne yapalım deprem olduysa falan gibi birsey dedi de bizim mi haberimiz yok. Volkan FB TS savaşında çalınan şampiyonluk sebebiyle fenerliler Şenol hoca dan nefret ederler o şampiyonluk söylemleri sebebiyle ama bunu depremzedelere ölenlerle iliskilendirip sapla samanı karıştırıp şov yapma peşinde koşarsan sen kaybedersin.

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