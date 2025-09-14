Haberler

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sane'nin Süper Lig'e uygun bir oyuncu olmadığını iddia eden Volkan Demirel, "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa." dedi.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 yendiği karşılaşmayı yorumladı. Now Spor ekranlarında konuşan Volkan Demirel, Leroy Sane hakkında çarpıcı bir iddia sundu.

"SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"

Alman oyuncunun Türkiye'ye uygun bir oyuncu olmadığını iddia eden Volkan Demirel, "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa." dedi.

"BEN O ALANI VERMEM ONA"

Sane'nin Süper Lig'de istediği alanları bulamayacağını söyleyen Demirel, "Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona." ifadelerini kullandı.

"YUMUŞAK OYUNCU''

Volkan Demirel ayrıca, "Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.