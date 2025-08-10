Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Teknik direktör ve spor yorumcusu olan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında konuştu. Kerem'in Avrupa'da kalmasını tercih ettiğini belirten Demirel, Fenerbahçe'nin Kerem gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu ancak Fenerbahçe taraftarının bu durumu kabullenip kabullenemeyeceğinin soru işareti olduğunu ifade etti.

Teknik direktör ve spor yorumcusu olan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Now Spor'da konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye Kerem gibi bir oyuncu lazım olduğunu ancak milli oyuncunun Benfica'da kalması gerektiğini söyledi.

"BENFICA'DA KALMASINI TERCİH EDERİM"

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer tercihi hakkında yorum yapan Volkan Demirel, ''Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum.'' dedi.

"FENERBAHÇE'YE KEREM GİBİ OYUNCU LAZIM"

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, ' ' Fenerbahçe'de böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem midir bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an ben bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki.'' ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR KABULLENİR Mİ?"

Sözlerine devam eden genç teknik adam, ''Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? Yoksa Tümer Metin de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum.'' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Kerem zaten fenerli.Fenere,GS'den gideneyeceği için esastan Avrupada oynamak istiyormuş gibi Benfica'yı kullanarak Fenere gelecek

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

5 milyon euro'ya Fenerli oldu fenerli olmak baya pahalı bir şey :)

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç süper adam koca takımı 7 sezondur her transfer dönemi kandırıyor.. Bu sefer ne eder eder Osimheni alır dedim o adam çıktı gitti bunu aldı bu seçimi de kurtardı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Futbol kumardır zaman kaybıdır israfin önden gidenidir uzak durun rahatlayın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Bayır:

Futbol bir ticarettir. Ronaldo'ya o paralar verilmeseydi gider miydi Arabistan'a.. of course gitmezdi.. Kerem yada başkası. Herkes kendi ekmeğine bakar. Ama bizim kadro bu sene çok daha güçlü oldu. Yani Galatasaray'ım bu senede şampiyon olacak inşallah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
