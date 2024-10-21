Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran ve şimdilerde yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı da yorumladı.

"TAKIMDA MUTSUZLUK VE UMUTSUZLUK VAR"

Takımın mutsuz ve umutsuz olduğunu söyleyen Demirel, "Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk" dedi.

"KAFALAR KARIŞMIŞ DURUMDA"

Fenerbahçe'de yaşanan şeylerden dolayı kafaların karıştığını söyleyen Demirel, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı. İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı! Büyük soru işareti. Mutsuzluk ve umutsuzluk Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.