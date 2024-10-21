Üye Girişi
Haberler

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimdilerde yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirirdi. Takımın mutsuz ve umutsuz olduğunu belirten Demirel, "Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz" dedi.

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran ve şimdilerde yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı da yorumladı.

"TAKIMDA MUTSUZLUK VE UMUTSUZLUK VAR"

Takımın mutsuz ve umutsuz olduğunu söyleyen Demirel, "Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk" dedi.

"KAFALAR KARIŞMIŞ DURUMDA"

Fenerbahçe'de yaşanan şeylerden dolayı kafaların karıştığını söyleyen Demirel, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı. İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı! Büyük soru işareti. Mutsuzluk ve umutsuzluk Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Volkan Demirel Samsunspor Fenerbahçe Spor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Altın tüm rekorları geride bıraktı!
Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı

Maç biter bitmez sahaya dalıp ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri! Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.