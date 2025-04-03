Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'yı çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz'e dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fenerbahçe efsanesi olan genç teknik adam, sarı-lacivertli takımla ilgili kendisine yönetilen soruya da cevap verdi.

"BİR GÜN FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GELECEĞİM"

Demirel, Fenerbahçe'den gelen soruya da cevap verdi. Volkan Demirel, "Telefonunuz çalarsa, Fenerbahçe'den bir telefon gelirse, "Volkan ateşten gömleği giymeye hazır mısın?" derlerse o gömleği giyer misin?" sorusuna "Biz Fenerbahçe için her zaman türlü gömleği giydik. Hiçbir sorun yok. Ama yine söylüyorum ben, benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman ben oraya geleceğim. Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur. Onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok" cevabını verdi.

"MOURINHO KENDİ İSTEĞİYLE GİTMELİ"

Genç çalıştırıcı, sözlerini "Beni yanlış anlamasınlar. Mourinho'nun kendi isteği ile gitmesi gerektiğini ama gitmezse de bence gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa, bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir. Gelen veya kalan, öncesi veya sonrası, burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri ve havası başka bir şey. O havayı bilmeden, teneffüs etmeden Fenerbahçe'ye faydalı olamazsınız. Daha çok açılımı var bende ama bu açılımı burada yapmam yanlış olur, farklı yerlere gider. Ama Fenerbahçelilik farklı bir şeydir. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler temsil eder" diyerek tamamladı.

3 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında forma giyen Volkan Demirel, daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde ise; Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'de görev yaptı.