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Volkan Demirel cennete gitmenin formülünü verdi

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Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 3. çocukları hakkında konuştu. Çocuklarının cinsiyetini bilmediklerini belirten Volkan Demirel, "İki kızım var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" dedi. Zeynep Demirel ise "Ben kız istiyorum" ifadesini kullandı.

Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 3. çocukları hakkında konuştu. Yade ve Yeda adında iki kızlarının ardından 3. kez çocuk sahibi olacak çift Leydi Di filminin galasında görüntülendi.

"CENNETİN KAPISINI ARALARSIN DİYORLAR"

2.Sayfa'nın haberine göre, ikili burada doğacak çocuklarının cinsiyetine dair konuştu. Bebeklerinin cinsiyetini bilmediklerini aktaran Volkan Demirel, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" dedi.

"BEN KIZ İSTİYORUM"

Kız olmasını istediğini aktaran Zeynep Demirel ise "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz çünkü. Her fırsatta da dile getiriyorum" dedi. Eşinin bu cevabına karşılık Volkan Demirek esprili bir şekilde, "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel cennete gitmenin formülünü verdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Zeynep Demirel Volkan Demirel Magazin Çocuk Yaşam Spor

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Yorumlar (6)

SÜLEYMAN KARAKAYA:

volkan efendi. sadece 3 çocuk yapmayla cennet kapısı aralanmıyor. yetiştirme meselesi var. tam anlamamışsın mevzuyu

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Buğra Er:

Allah yolunda guzel yetiştirirsen var

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Gjerj Kastoroiti:

ee ne yapalım şimdi

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Murat Çita:

bu ulkede cenette gidecek 1.kisi goster once son ra da konus

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suskun çocuk null:

volkan karakteri sağlam bir kardeşimiz hatay depreminde gördük saolsun var olsun

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