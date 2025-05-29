Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'nin seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ı ikinci babası olarak gördüğünü söyleyerek''Aziz Yıldırım babam gibidir. Beni ararlarsa kafa göz girerim.'' dedi.

''İKİNCİ BABAM GİBİDİR

Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Volkan Demirel, kulüpten aranırsa göreve hazır olduğunu söyleyerek, "Aziz Yıldırım'ı iyi tanıyorum ve çok seviyorum. Benim ikinci babam gibidir. Başkan adayı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Herkes zannediyor ki; Aziz Başkan'la da konuşuyorum. Vallahi onunla da konuşmuyorum. Ali Koç'la da konuşmuyorum. Beni aramak isterlerse ben konuşurum. Beni ararlarsa ben konuşuyorum. Ben şimdi gitmişim Dubai'ye 'Başkanım yanına geleyim, maçı birlikte izleyelim' demem bunu. Neden diyeyim? Benim hedefim var. Teknik direktörlük. Doğru zaman ne zamansa onu bekleyeceğim. Çalışıyorum, hazırlanıyorum. İnşallah da nasip. Ben sustukça, beni duyan insanları görüyorum. Konuştukça da bana inanan insanları.'' dedi.

''KAFA GÖZ GİRERİM''

Sözlerine devam eden Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyaç olduğunda olumlu yanıt vereceğini söyleyerek ''Aziz Yıldırım seçime hazırlanıyor ya da hazırlanmıyor her neyse... Arayıp, 'Başkan ne düşünüyorsun, benim yapabileceğim bir şey var mı?' demem. Vallahi billahi demem. Beni ararlarsa bana ihtiyaç varsa kafa göz girerim ama doğru yere.'' yorumunu yaptı.