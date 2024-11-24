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Volkan Demirel: '14-10 Oynadık, Futbolu Bilenler Yönetsin'

Volkan Demirel: '14-10 Oynadık, Futbolu Bilenler Yönetsin'
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Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile oynanan maçın ardından hakem kararlarını eleştirerek, futbolun bilinçli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu. 11-10 hanesiyle sahada olduklarını belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 11-10 gözükse de 4. hakemi saymıyorum. 14'e-10 oynadık. O yüzden Galatasaray takımını tebrik ediyorum. Ben Futbol Federasyonu Başkanımızdan da MYK Başkanımızdan da lütfen futbolu futbolu bilenlerin yönetmesini rica ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Demirel, ",Öncelikle Bodrumspor oyuncularını, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Giren, çıkan, kadroda olan, tribünde olan herkes bugün inandı. Çok da iyi mücadele etti. Galatasaray'ı tartışmaya veya oynadığı oyunu konuşmaya gerek yok. Çeşitli formasyonlar oynayan hem 3'lü hem 4'lü ki ilk yarı 3'lü çıktılar ve ona rağmen çok pozisyon aldığını söyleyebilirim, Ege atılana kadar. Ege atıldıktan sonra da 10 kişi kaldığımızda dörtlüye döndüler. Ama biz yine 45 ile 55 yani golün geldiği dakikalarda biraz çok gömüldük. Ama eksik kalmamız ve hakikaten yoğun baskıya karşı biraz maruz kaldık ve gol yedik ama ondan sonra yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonları bulan, Galatasaray'ın da bulmuş olduğu pozisyonlar var ama bu normal. Bugün 11-10 gözükse de 4. hakemi saymıyorum. 14'e-10 oynadık, o yüzden Galatasaray takımını tebrik ediyorum. 11-10 oynadıkları oyun için tebrik ederim. Hakemleri ayrıca tebrik edeceğim oraya geleceğim. Şimdi her şeyi anlıyorum. Ama benim önümde yan hakemle beraber aynı yere baktığımız yerde topun çıkmasını anlamıyorum. Top çünkü çıkmadı ve Seferi'nin önüne doğru bir top atıldı. Seferi belki pozisyonuna devam ettirecek, ettiremeyecek bilmiyorum. Yaşanmamış bir şey çünkü. Ama burada VAR var, başka bir şey var. Diyoruz ki Türk futbolunda niye oyuncu gelişmiyor? 19 yaşındaki bir çocuk ilk faulde ilk sarı kart, ikinci faulde ikinci sarı kartı yiyor. Ben niyete bakarım, niyet nedir Ege'nin elleri havada açık, ilk pozisyonda zaten ilk faulün de vermiş sarı kartı ama işte futbolun kurallarını bilmek, ortamını hissiyatını hissetmek gerekiyor. Ben Futbol Federasyonu Başkanımızdan da MYK Başkanımızdan da lütfen futbolu futbolu bilenlerin yönetmesini rica ediyorum. Çünkü yazık günah, biz burada emek harcadık. Bu çocuklar burada bugün hiç olmazsa 11-11 mücadele etselerdi yine yenilselerdi. Ben yine tebrik ederdim ama bugün haksız haksız demiyorum kırmızı kartı ama taç pozisyonundaki olay tamamen hakemlerin bugünkü niyetini bana belli etmiştir" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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