Kaleci Volkan Babacan bir sezon daha Başakşehir'de

RAMS Başakşehir'de deneyimli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana turuncu-lacivertli ekipte forma giyen 37 yaşındaki file bekçisi ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Volkan Babacan, Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.