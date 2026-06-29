Kaleci Volkan Babacan bir sezon daha Başakşehir'de
RAMS Başakşehir, 37 yaşındaki kaleci Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Deneyimli file bekçisi, 2014'ten beri turuncu-lacivertli formayı giyiyor.
RAMS Başakşehir'de deneyimli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana turuncu-lacivertli ekipte forma giyen 37 yaşındaki file bekçisi ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Volkan Babacan, Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Doğan