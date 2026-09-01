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Santarelli: İlk İki Setle Turu Geçtik

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Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, ilk iki sette iyi oynadıklarını ancak üçüncü sette düşüş yaşadıklarını söyledi. Baskının önemli bir mücadele için olduğunu belirten Santarelli, Kaptan Eda Erdem'i büyük bir lider olarak nitelendirdi.

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, ilk iki sette iyi oynayarak turu geçtiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın ardından İtalyan çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın farklı bir oyun tarzının olduğunu aktaran 45 yaşındaki başantrenör, "Bugün iki takım arasında bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar, yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık, üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu." diye konuştu.

Santarelli, başarıların ardından takım üzerinde baskı olup olmamasıyla ilgili soruya, "Baskı ilk geldiğimiz günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey. Aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman takım için güzel bir şey de oluyor." yanıtını verdi.

Kaptan Eda Erdem'in milli takım için "büyük bir lider" olduğunu vurgulayan Daniele Santarelli, "Çok deneyimli bir oyuncu. Onu bugün sahada görmek hepimiz için çok büyük bir şanstı. Anladığım kadarıyla Eda Erdem, İstanbul'da ilk kez bir turnuvada oynuyormuş. Dolayısıyla bugün onu sahada görmek hepimiz için çok güzeldi. Bizim için çok önemli bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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