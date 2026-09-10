Voleybolda Türkiye-Almanya maçının ardından

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Bayram, istedikleri başlangıcı yapamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Milli voleybolcular Adis Lagumdzija ve Efe Bayram, BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk seti kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Adis Lagumdzija, "İlk sette 15-16'lara kadar çok güzel oynadık. O seti almayı başardık ama daha sonra biraz zorlandık. Bizim iyi yaptığımız işler servis ve blok. Bugün bu işleri onlar daha iyi yaptı. Biz istediğimiz gibi servis atamadık. Almanya'yı 3 metreden açamadık, blok yapamadık. Bunu ilk set çok iyi yaptık. Kalan setlerde de yapsak kazanırdık kesinlikle ama serviste bizi yendiler. Biz istediğimiz kadar atamadık." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın İsviçre karşısında zorlandığını dile getiren 27 yaşındaki pasör çaprazı, "Burada kolay rakip yok. Herkes iyi voleybol oynuyor. Kafayı kaldıracağız, bu maçı antrenmanda unutup en iyi şekilde Fransa'ya karşı sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Türk taraftarların desteğini her zaman beklediklerini vurgulayan Adis, "Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. İyi yaptığımız şeyleri bugün beceremedik. Ama voleybol böyle inişli çıkışlı. Her zaman en üst seviyede oynayamayabiliriz ama o dipten çıkmak çok önemli. Bence bu takım bunu başarır." diyerek sözlerini tamamladı.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu ifade eden Efe Bayram ise zor bir gün olduğunu belirterek, "Bugün bence kendi oyunumuzdan biraz uzaktık. Servis ve manşet bugün en önemli etken oldu. Rakip takımın maçta en iyi yaptığı işlerdi. Normalde en iyi yapıp, rakiplere avantaj kurduğumuz, bugün en kötü yaptığımız işti. Voleybol açısından bugün iyi işlemedi ve sonucu da yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Maç içinde kolay dağıldıklarını aktaran Efe, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu takım bu zamana kadar savaşmaya devam etti, bundan sonra da edecek. Daha grupta dört maçımız var. Yolumuz çok uzun. O yüzden ilk gün geride kaldı. Turnuva devam ediyor." dedi.

Efe Bayram, bir günlük aranın ardından üst üste 3 maç oynayacaklarını hatırlatarak "Karşımızda kim olursa olsun, Fransa, İsviçre, Letonya, Romanya fark etmeksizin biz kendi oyunumuza bakmaya devam etmeliyiz. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA