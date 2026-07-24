Muğla İl Karması, ANALİG 2. Etap Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı
ANALİG 2. Etap Voleybol müsabakaları öncesinde Muğla'yı temsil edecek İl Karması kız takımı, Balıkesir'deki kritik maçlar öncesi son antrenmanını Menteşe Spor Salonu'nda yaptı. Teknik, taktik ve koordinasyon ağırlıklı idmanda yüksek tempo ve enerji dikkat çekerken, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takıma başarılar dileyerek hedefin mücadele ruhuyla en iyi temsil olduğunu belirtti.
ANALİG (Anadolu Yıldızlar Ligi) 2. Etap Voleybol müsabakaları öncesinde Muğla'yı temsil edecek olan İl Karması kız takımı, kritik viraj öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Balıkesir'de düzenlenecek zorlu müsabakalar öncesinde parkeye çıkan Muğla İl Karması, son antrenmanını Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Sportif Akademi ile birlikte gerçekleştirdi.
Tempo yüksek, hedef büyük
Yoğun bir tempoda geçen son idmanda sporcular; teknik, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalarla form grafiğini en üst seviyeye çıkardı. Sahadaki hırsı ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken temsilci, Balıkesir yolculuğu öncesi moral depoladı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlimizi Balıkesir'de gururla temsil edecek olan İl Karması kız takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz. Takımımızın tek hedefi; mücadele ruhunu sahaya son ana kadar yansıtarak Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek ve organizasyondan başarıyla dönmek" ifadesi kullanıldı.