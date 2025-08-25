Voleybolda Lig Tarihleri Değişti

2025-26 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nin başlangıç tarihleri, FIVB Yönetim Kurulu'nun kararı nedeniyle bir hafta ertelendi. Yeni tarihlere göre Sultanlar Ligi 12 Ekim'de, Efeler Ligi 25 Ekim'de başlayacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonları, duyurulan tarihlerden bir hafta sonra başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu'nun ulusal liglerle ilgili aldığı karar nedeniyle 1. devre tarihleri yeniden düzenlendi.

Bu doğrultuda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk devresi, 5 Ekim-14 Aralık yerine 12 Ekim-21 Aralık tarihlerinde oynanacak. SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk devresi de 18 Ekim-20 Aralık yerine 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Liglerdeki 2. devre tarihleri ise değişmedi. Daha önce duyurulduğu üzere Sultanlar Ligi'nin 2. yarısı, 3 Ocak 2026'dan 14 Mart 2026'ya, Efeler Ligi'nin 2. yarısı da 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar sürecek.

Öte yandan FIVB Yönetim Kurulu'nun kararı sebebiyle AXA Sigorta Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi. Kadınlardaki grup maçları 7-9 Ekim, erkeklerdeki grup karşılaşmaları ise 20-22 Ekim tarihlerine alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
