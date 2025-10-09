Voleybolda İlbank, Beşiktaş'ı 3-1'lik Skorla Mağlup Etti
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselme yolunda önemli bir adım attı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Melike Erol Özkan, Ahmet Oğuzhan Ünal
Beşiktaş : Leyva, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Selin Adalı, Buse Sonsırma Kayacan, Szczurowska, Meliushkyna, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)
İlbank: Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Hilal Kocakara, Bricio (Sinem Arıncı, Kocic, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Beren Yeşilırmak)
Setler: 22-25, 25-20, 18-25, 21-25
Süre: 124 dakika (28, 38, 27, 31)
Grupta yaptığı iki maçı da kazanan Kuzeyboru, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırmıştı.