Voleybolda İlbank, Beşiktaş'ı 3-1'lik Skorla Mağlup Etti

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Melike Erol Özkan, Ahmet Oğuzhan Ünal

Beşiktaş : Leyva, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Selin Adalı, Buse Sonsırma Kayacan, Szczurowska, Meliushkyna, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)

İlbank: Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Hilal Kocakara, Bricio (Sinem Arıncı, Kocic, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Beren Yeşilırmak)

Setler: 22-25, 25-20, 18-25, 21-25

Süre: 124 dakika (28, 38, 27, 31)

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Grupta yaptığı iki maçı da kazanan Kuzeyboru, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırmıştı.