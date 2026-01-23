Haberler

Voleybol: Haftanın programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18'inci hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları için maç programı duyuruldu. Birçok heyecan verici maç taraftarları bekliyor.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank)

15.30 Aras Kargo-Zeren Spor (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

25 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şahinbey)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (İBB Cebeci)

16.30 Gebze Belediyespor-Spor Toto (Gebze)

19.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an