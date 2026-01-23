Voleybol: Haftanın programı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18'inci hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları için maç programı duyuruldu. Birçok heyecan verici maç taraftarları bekliyor.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Türk Hava Yolları-Göztepe (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank)
15.30 Aras Kargo-Zeren Spor (TVF Atatürk)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
25 Ocak Pazar:
14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şahinbey)
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ünye)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (İBB Cebeci)
16.30 Gebze Belediyespor-Spor Toto (Gebze)
19.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)