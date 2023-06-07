Voleybolcu olmasaymış model olurmuş! Zehra Güneş verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya gönderileriyle hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Güzel sporcunun son yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.