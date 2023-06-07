Voleybolcu olmasaymış model olurmuş! Zehra Güneş verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya gönderileriyle hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Güzel sporcunun son yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı olan Zehra Güneş, verdiği pozlarla gündem olmaya devam ediyor.
POZLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Güzelliğiyle adından söz ettiren yıldız voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyada verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor
İşte Zehra'nın son sosyal medya paylaşımı;