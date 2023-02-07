Voleybolcu Betül-Bedrettin Çakır çifti depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 10 ilde binlerce can kaybına neden olurken bir kötü haber de voleybolcu çift Betül-Bedrettin Çakır'dan geldi.

VOLEYBOLCU ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki smaçörü Betül Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır, depremde hayatını kaybetti. İkilinin depremde yaşamını yitirmesi spor camiasını yasa boğdu.

TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULDU

Türkiye'de depremlerin ardından 7 gün milli yas ilan edildi. İkinci bir açıklamaya kadar tüm spor faaliyetleri durdurulurken, spor camiası da depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.