Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6 etabının programı belli oldu

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabında maç programı belli oldu. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım sezonu 5. sırada tamamlayacak.

Müsabakaların programı şöyle:

17 Nisan Cuma:

19.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

20 Nisan Pazartesi:

14.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

22 Nisan Çarşamba (gerekirse):

19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
