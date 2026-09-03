Milliler yarı finalde: Almanya'yı 3-1 geçtiler

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Bartlomiej Adamczyk (Polonya)

Almanya : Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev, Straube (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Orthmann, Schoelzel, Jatzko)

Türkiye : Hande Baladın, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Yaprak Erkek)

Setler: 18-25, 25-22, 18-25, 22-25

Süre: 122 dakika (28, 32, 25, 37)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Vargas ile karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 15-10 öndeyken Almanya'ya ikinci molasını aldırdı. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen A Milli Takım, birinci seti 25-18 kazandı.

Almanya, ikinci sete iyi başladı. Savunmada rakibine karşılık veremeyen milliler, 6-1 geriye düştü ve bu sette ilk mola talebi Türkiye'den geldi. Molanın ardından toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, farkı kapatmaya çalışsa da Almanya sayılar bulmayı sürdürdü. Ay-yıldızlı takım, file önünde kaptan Eda Erdem, çaprazda Derya Cebecioğlu ile farkı 2 sayıya düşürse de kritik anlarda hata yapmayan Almanya, seti 25-22 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan milliler, bu sette daha az hata yaptı. A Milli Takım, 7 sayılık (7-14) üstünlük yakaladı ve Almanya mola aldı. İyi oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü set çekişmeli geçti. Vargas'ın etkili servisleri ve sayılarıyla milliler skoru 16-13'e getirdi ve rakibine mola aldırdı. Moladan dönüşte Almanya, üst üste 3 sayı buldu ve eşitliği (16-16) yakalayınca bu kez A Milli Takım molaya gitti. Bu andan sonra 5-0'lık seri bulan Türkiye'de son bölümde Vargas yeniden performansıyla ön palan çıktı ve ay-yıldızlılar seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan ile finale çıkmak için mücadele edecek.

Bakan Osman Aşkın Bak maçı izledi

Almanya- Türkiye çeyrek final maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, milli maçı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yan yana izledi.

Kaynak: AA