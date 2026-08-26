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Slovenya'dan Letonya'ya 3-2'lik geri dönüş

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- Slovenya: 3 - Letonya: 2

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Slovenya : Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec, Pavlovic Mori (Donko, Godec, Filipic, Haluzan Sagadin)

Letonya : Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Vagele, Dambrehte, Reknere, Slitere)

Setler: 23-25, 19-25, 25-15, 25-13, 15-12

Süre: 130 dakika (29, 28, 28, 25, 20)

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Bu sonuçla Slovenya, grubundaki 2. galibiyetini elde etti. Letonya ise 4. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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