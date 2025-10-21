Voleybol Sultanlar Ligi'nde İzmir Derbisi Heyecanı

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden Göztepe yarın İzmir derbisinde henüz galibiyetle tanışamayan Aras Spor'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Ligde bu sezon çıktığı 2 karşılaşmayı da kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor ise evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te start alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor