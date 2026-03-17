Voleybol Efeler Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak
Yarın yapılacak olan Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. hafta karşılaşmaları ile ilgili maç programı açıklandı. Cizre Belediyespor'un ihraç edilmesi nedeniyle Halkbank bu haftayı maç yapmadan geçirecek.
Maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
16.00 Gaziantep Gençlikspor- Spor Toto (Şahinbey)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (İBB Cebeci)
16.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (TVF Atatürk)
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor (Ünye)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Halkbank, haftayı maç yapmadan geçecek.