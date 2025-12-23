Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları yarın başlayacak
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. hafta karşılaşmaları, 26 ve 27 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların yer aldığı maç programı açıklandı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ünye)
27 Aralık Cumartesi:
14.00 Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şahinbey)
14.30 Halkbank-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (İBB Cebeci)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Atatürk)