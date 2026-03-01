Haberler

İstanbul Gençlik, Bursa'yı 3-0 Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmenİstanbul Gençlik: Sercan Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Nevzat Güneş (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Eren Uğur)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Corre, Uriarte, Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Ümit...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

İstanbul Gençlik: Sercan Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Nevzat Güneş (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Eren Uğur)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Mert Cuci, Corre, Uriarte, Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Vidal, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Zorluer, Kaan Öztürk)

Setler: 25-20, 25-18, 31-29

Süre: 92 dakika (27, 26, 39)

İSTANBUL (AA ) - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Gençlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde