Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynarİstanbul Gençlik: Palonsky, Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias (A.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar
İstanbul Gençlik : Palonsky, Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias (A. Samet Yalçın, Çağatay Durmuş, Furkan Aydın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal, Taha Berat Massa)
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Gutierrez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 25-23, 25-22, 25-17
Süre: 88 dakika (34, 28, 26)
Sms Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor