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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Erkan SarıPTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşcı, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric ( Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşcı, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih, McNamara)

Setler: 25-18, 26-28, 23-25, 25-20, 16-18

Süre: 134 dakika (22, 33, 30, 25, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Büyükşehir Belediyespor Derya Çayırgan Yavuz Aydın Aydın Spor Haberler

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