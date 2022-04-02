Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Zafer Göder - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaBolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Calderon, Yelyzaveta, Kharchenko (Özlem Güven, Ece Kozdere, Havlickova, Çağla Salih, Dilara Yergün)Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı,...

BOLU (AA) - Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Calderon, Yelyzaveta, Kharchenko (Özlem Güven, Ece Kozdere, Havlickova, Çağla Salih, Dilara Yergün)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Merve Atlıer, Elif Şahin, McKenzie, Gözde Yılmaz)

Setler: 14-25, 17-25, 9-25

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zafer Göder - Spor

Burcu Şentürk, Beyza Arıcı, Güven Ece, Bolu, Spor, Haberler

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