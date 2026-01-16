Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16'ıncı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şu şekilde:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
14.00 İlbank-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
19.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Atatürk)
18 Ocak Pazar:
19.00 Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank)
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)
17.00 Ziraat Bankkart-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
18 Ocak Pazar:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
14.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)