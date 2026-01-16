Haberler

Voleybol: Haftanın programı

Güncelleme:
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16'ıncı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

14.00 İlbank-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

19.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Atatürk)

18 Ocak Pazar:

19.00 Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank)

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

17.00 Ziraat Bankkart-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

18 Ocak Pazar:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

14.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
