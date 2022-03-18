Voleybol: Haftanın programı
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programları şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi:
Yarın:
13.00 Karayolları-Yeşilyurt (Başkent)
15.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
20 Mart Pazar:
16.00 Bolu Belediyespor-Kuzeyboru (Bolu Karaçayır)
16.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)
21 Mart Pazartesi:
13.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi:
Bugün:
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Halkbank-Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.00 Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta (Bingöl Merkez Karşıyaka)
16.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Sigorta Shop)
16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Şırnak)
16.00 Tokat Plevne Belediye-Ziraat Bankkart (Ali Yücel)