Manisa'da okul sporları voleybol gençler müsabakaları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Grup Müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Müsabakalara toplam 347 sporcu katılacak.

Ramiz Turan Spor Kompleksi'ndeki açılış töreninde konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Organizasyon, Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Manisa, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya'dan okul takımlarının katıldığı müsabakalarda erkeklerde 187, kızlarda 160 olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye şampiyonasına katılabilmek için mücadele edecek.

Müsabakalar 8 Ocak'taki karşılaşmaların ardından sona erecek.

