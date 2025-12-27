Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı sona erdi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, ilk yarıyı 35 puanla lider tamamladı. Son şampiyon, 13 maçta 12 galibiyet alarak Halkbank'ın 4 puan önünde yer aldı. Ligin ikinci yarısı 11 Ocak 2026'da başlayacak.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart birinci sırada tamamladı.
Son şampiyon Ziraat Bankkart, 13 maçın 12'sini kazanarak 35 puan elde etti ve devre arasına Halkbank'ın 4 puan önünde lider girdi.
Efeler Ligi'nin ikinci yarısı, 11 Ocak 2026'da başlayacak.
İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:
Not: RAMS Global Cizre Belediyespor'un 1 hükmen mağlubiyeti bulunuyor.
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1
|ZİRAAT BANKKART
|13
|12
|1
|36
|10
|35
|2
|HALKBANK
|13
|11
|2
|36
|12
|31
|3
|GALATASARAY HDI SİGORTA
|13
|10
|3
|33
|20
|27
|4
|İSTANBUL GENÇLİK
|13
|9
|4
|31
|17
|28
|5
|FENERBAHÇE MEDICANA
|13
|8
|5
|28
|18
|26
|6
|SPOR TOTO
|13
|8
|5
|26
|26
|22
|7
|BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|7
|6
|26
|23
|22
|8
|ALTEKMA
|13
|6
|7
|26
|28
|17
|9
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|5
|8
|22
|28
|17
|10
|ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|23
|29
|15
|11
|GEBZE BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|20
|30
|13
|12
|GAZİANTEP GENÇLİKSPOR
|13
|4
|9
|20
|33
|11
|13
|KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR
|13
|3
|10
|14
|33
|9
|14
|RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR
|13
|0
|13
|5
|39
|-3
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor