Voleybol Efeler Ligi'nde "normal sezon" sona eriyor
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla yarın sona erecek.
Maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Gebze Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Gebze)
17.00 Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
Not: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gaziantep Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek. TVF'nin sitesinde ligden düşmesi kesinleşen Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında Ziraat Bankkart, hükmen galip (25-0, 25-0, 25-0) sayıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan