Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)
Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)
Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 yendi.
İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, karar setinde rakibine 15-13 yenilerek elendi.