Haberler

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)Savino Del Bene: Bechis, Skinner,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)

Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)

Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 yendi.

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, karar setinde rakibine 15-13 yenilerek elendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

