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Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası

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- Organizasyonun yedinci gününde D Grubu'nda iki maç oynandı

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda iki maç yapıldı.

Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda Letonya-İsviçre ve Fransa-Almanya maçları oynandı.

Türkiye'nin son 16 turu ihtimallerini doğrudan etkileyen maçta İsviçre, Letonya'yı 25-22, 25-19, 16-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Fransa ise Almanya'yı 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.

Organizasyonun son gününde bu grupta yarın Türkiye-Letonya ve Fransa-Romanya maçları oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

Kaynak: AA
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