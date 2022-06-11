Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Haberler

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi Salon: Poprad ArenaHakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Volkan Döne,... Salon: Poprad Arena Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya) Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej) Türkiye : Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın ( Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Arda Bostan, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş) Setler: 16-25, 19-25, 26-28 Süre: 82 dakika (26, 25, 31) A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti. Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti. Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 AA / Yunus Kaymaz - Spor Volkan Döne Türkiye Romanya Spor Haberler

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