Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Haberler

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Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Salon: Poprad ArenaHakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Volkan Döne,...

Salon: Poprad Arena

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)

Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)

Türkiye : Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın ( Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Arda Bostan, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş)

Setler: 16-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika (26, 25, 31)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Volkan Döne Türkiye Romanya Spor Haberler

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