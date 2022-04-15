Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
AA - Musa Samur - Spor
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim KoşarVakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)
Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen)
Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19
Süre: 114 dakika (27, 33, 26, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finale yükseldi.
AA / Musa Samur - Spor