Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Arzu Uzatoz, Melike Özkan ErolBigadiç Belediyespor: Yiğit Yıldız, Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Einisamarein, Nwachukwu, Eren Kanlı (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Murat Al, Taha Erden)Ziraat Bankası: Tuinstra, Samet Faik Güneş,...
Salon: Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Arzu Uzatoz, Melike Özkan Erol
Bigadiç Belediyespor: Yiğit Yıldız, Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Einisamarein, Nwachukwu, Eren Kanlı ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Murat Al, Taha Erden)
Ziraat Bankası : Tuinstra, Samet Faik Güneş, Ter, Vicentin, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın (Abdulsamet Yalçın, Burakhan Tosun)
Setler: 24-26, 24-26, 12-25
Süre: 89 dakika (37, 29, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.