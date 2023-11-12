Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor Haberleri
Salon: Bigadiç Şehit Orkan DinçerHakemler: Erol Akbulut, Serap KukaBigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Kadir Bircan, Nwachukwu, Taha Erden, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Murat Al, Andac Kapan, Gökhan Çatal)TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Eren Fatih Uğur,...
Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Kadir Bircan, Nwachukwu, Taha Erden, Yiğit Yıldız ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Murat Al, Andac Kapan, Gökhan Çatal)
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Eren Fatih Uğur, Graciano, Lecat, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Hamdi Erkan, Shekerdzhiev, Burhan Zorluer)
Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 25-17, 15-10
Süre: 132 dakika (28, 27, 28, 30, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Bigadiç Belediyespor, evinde TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.