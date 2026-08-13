Haberler

Türkiye, Voleybolda Çeyrek Finalde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Japonya'yı 3-0 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

Milliler, başkent Santiago'daki organizasyonun son 16 turunda Japonya ile karşılaştı.

Rakibini 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Yeni klibi olay oldu! Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı

Sapkınlıklarını açıkça anlattı! Sözde grup emniyeti harekete geçirdi
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım
Balkondan düşen 64 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hava almak için çıktığı balkon sonu oldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz