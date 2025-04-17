Vodafone Sultanlar Ligi'nde V. Bank, Fenerbahçe'yi 3-1 ile Geçti
Vodafone Sultanlar Ligi play-off'unda V. Bank, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçta setler 25-22, 25-22, 21-25, 25-22 şeklinde sonuçlandı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında V. Bank, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Hakemler: Seçkin Yener, İbrahim Acar
V. Bank: Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Xinyue, İlayda Naz Gergef, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu Diken, Liza Safronova, Arelya Karasoy, Stysiak, Özlem Güven)
Setler: 25-22, 25-22, 21-25, 25-22
Süre: 126 dakika (31, 32, 31, 32) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor