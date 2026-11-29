Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 mağlup etti. Setler 12-25, 23-25 ve 25-27 sonuçlanırken Türk Hava Yolları 94 dakika süren maçtan galibiyetle ayrıldı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Göztepe Yuppo: Latham, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova, Vaganova (Tuna Aybüke Özel, Liabiodkina, Sude Benli, Astashina, Burçin Eflin Toraman)
Türk Hava Yolları : Degradi, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
Setler: 12-25, 23-25, 25-27
Süre: 94 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 mağlup etti.