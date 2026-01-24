Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda İlbank'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Kuzeyboru 6. galibiyetini alırken, İlbank 15. yenilgisini yaşamış oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadık Canyurt

İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Beren Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör)

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Nilsu Şen, Enweonwu, Lozo, Merve Çepni)

Setler: 11-25, 25-22, 24-26, 20-25

Süre: 115 dakika (21, 33, 31, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 6. galibiyetini alırken, İlbank, 15. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Adama Traore West Ham yolcusu

Adama Traore imzayı atıyor
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var