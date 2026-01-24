Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda İlbank'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Kuzeyboru 6. galibiyetini alırken, İlbank 15. yenilgisini yaşamış oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadık Canyurt
İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Beren Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör)
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Nilsu Şen, Enweonwu, Lozo, Merve Çepni)
Setler: 11-25, 25-22, 24-26, 20-25
Süre: 115 dakika (21, 33, 31, 30)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 6. galibiyetini alırken, İlbank, 15. yenilgisini yaşadı.