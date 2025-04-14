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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Final Heyecanı: Fenerbahçe ve V.Bank Karşı Karşıya

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Final Heyecanı: Fenerbahçe ve V.Bank Karşı Karşıya
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Vodafone Sultanlar Ligi final serisi Fenerbahçe ile V.Bank takımları arasında oynanacak. Fenerbahçe, yarı finalde Galatasaray'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. İki takım, 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyet alarak şampiyon olmaya çalışacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi Fenerbahçe ile V.Bank takımları arasında oynanacak.

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray'ı 3-2 yenerek seriyi 2-1'e getiren Fenerbahçe adını finale yazdırdı. Yarı finalde bir diğer eşleşmede ise V.Bank, Eczacıbaşı'nı eleyerek finale yükselmişti.

Sarı-lacivertliler ile sarı-siyahlılar 3 yıl sonra final serisinde kozlarını paylaşacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet elde etti. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde ise V.Bank, altın set sonunda Fenerbahçe'yi yenerek dörtlü finale kaldı.

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü oynanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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