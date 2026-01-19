Haberler

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçları, yarın ve çarşamba günü oynanacak. Haftanın maç programı ve saatleri belirlendi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Göztepe-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

21 Ocak Çarşamba:

17.00 Galatasaray Daikin-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (Eczacıbaşı)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
